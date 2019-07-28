На телеканале "Дождь" сообщили о DDoS-атаке

На российском телеканале "Дождь" случилась DDoS-атака.

Вечером 27 июля произошла DDoS-атака на пограничный сервер российского телеканала "Дождь".

Этот факт подтвердили в компании Qrator Labs, специализирующейся на противодействии кибератакам, сообщается на сайте телеканала.

"Атака длилась около пяти минут, ее мощность — около двух терабит в секунду. Примерно тысяча IP-адресов, с которых атаковали сервер, были заблокированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в редакции с перебоями работает интернет, сайт и эфир могут быть недоступны.

Еапоминаем, 27 июля в редакцию "Дождя" пришли полицейские, которые вручили главному редактору Александре Перепеловой повестку на допрос в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве в качестве свидетеля по уголовному делу.

В Москве в субботу состоялась акция за свободные выборы, в связи с которой силовики задержали уже более тысячи человек. В частности, в ходе митинга на Трубной площади уже второй раз за день задержаны те, кого ранее не зарегистрировали кандидатами в депутаты Мосгордумы: Юлию Галямину, Ивана Жданова, Любовь Соболь и другие.