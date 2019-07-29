В РФ на газопроводе произошел пожар

На севере России случился пожар на газопроводе.

В воскресенье одном из магистральных газопроводов "Газпрома" на севере России произошел разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа.

Об этом сообщило Министерство энергетики России.

Авария произошла на 338-м километре трассы "Пунга - Вуктыл - Ухта-2" в Республике Коми. Никто не пострадал. Поврежденный участок газопровода отключен, там ведутся аварийные работы.

Это седьмая авария на магистральных объектах "Газпрома" с начала года, отмечает агентство "Интерфакс". В 2018 году на магистральных объектах дочерних компаний "Газпрома" произошло 10 аварий.