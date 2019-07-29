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Навальный попал в больницу из-за "крапивницы"

Навальный попал в больницу из-за "крапивницы"
05:30 Сегодня Телеграф УНИАН

В больнице у Алексея Навального диагностировали "крапивницу".

Врачи диагностировали у российского оппозиционера Алексея Навального, который в воскресенье был госпитализирован из спецприемника в 64-ю городскую больницу, аллергическую реакцию, которая известна как "крапивница".

Об этом «Интерфаксу» сообщил врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов.

"Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека "крапивницы", - рассказал он. 

По его словам, оппозиционер был также осмотрен и проконсультирован главным иммунологом-аллергологом Москвы, которая поставила Навальному диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области", что и привело к отекам и высыпаниям на лице оппозиционера. По словам врача, "на данный момент состояние Навального удовлетворительное, с положительной динамикой".

"Показатели абсолютно стабильные, он чувствует себя гораздо лучше, чем при поступлении", - добавил терапевт.

Как отметил врач, в понедельник Навального уже собираются выписать из больницы. Утром 28 июля политик Алексей Навальный был госпитализирован из спецприемника. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявила, что Навального госпитализировали с диагнозом «острая аллергическая реакция».

Врач Алексея Навального Анастасия Васильева, которая лечила его в 2017 году, назвала причиной госпитализации политика «действия неопределенных химических веществ».

Напомним, Симоновский суд Москвы 24 июля приговорил Навального к 30 суткам административного ареста на основании протокола, составленного по факту повторного нарушения правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП) из-за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля.

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Все по теме:

Россия, Больница, РФ, Врач, Алексей Навальный, Крапивница, Алергия.
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