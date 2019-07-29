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"Плавание опасно": Россия перекрыла пять районов Черного моря

"Плавание опасно": Россия перекрыла пять районов Черного моря
22:54 Пн, 29 Июль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

РФ перекрыла четверть Черного моря до 19 августа.

РФ до 19 августа 2019 года перекрыла пять районов Черного моря, суммарная площадь которых составляет 118 тыс 570 кв км, что составляет более четверти его общей площади в 436 тыс 402 кв км, говорится в международных предписаниях мореплавателям, которые приводит "Украинский милитарный портал".

В соответствующих предписаниях №280, №287A, №287B и №0817/2019 указываются следующие причины перекрытия: "проведение мероприятий боевой подготовки", "плавание опасно".

Кроме того, до этого, перед самым началом учений Sea Breeze 2019, РФ международным предписанием №0698/2019 перекрыла район площадью в 8 тыс кв км в Черном море, где должна расположиться одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.

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"Фактически указанные районы перекрывают привычные и рекомендуемые международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузию, Румынию и Украину, почти блокируя морское сообщение с этим странами… Стоит рассматривать эти действия как очередной акт гибридной агрессии на море, теперь уже не только против Украины, но и других стран Черноморского региона", - пишет издание.

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Россия, Военные учения, Черное море.
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