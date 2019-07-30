Количество живущих за чертой бедности россиян достигло 21 млн

У граждан России с момента аннексии Крыма продолжают падать доходы.

Число россиян, живущих за чертой бедности, за первый квартал 2019 года увеличилось по сравнению с тем же периодом годичной давности на 500 тыс. человек и достигло 21 млн.

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на данные Росстата.

Речь идет о гражданах, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума — сейчас он составляет 10753 рубля. Согласно официальной статистике, если в начале 2018 года россиян, живущих за чертой бедности, было 13,9% (20,4 млн), то в начале текущего года — 14,3% (20,9 млн).

Реальные доходы россиян падают шестой год подряд — с момента аннексии Крыма и введения западных санкций. По итогам 2018 года почти 20% жителей РФ сообщили о снижении зарплат.

По информации холдинга «Ромир», в стране значительно выросло число граждан, которые экономят на еде, одежде и развлечениях. За два последних года число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%. Свыше 60% россиян стыдятся вечной бедности в России.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что жизнь в России «далека от идеала, многим людям трудно, а некоторые просто выживают». 20 июня во время прямой линии Владимир Путин согласился с тем, что жить россиянам стало тяжелее.