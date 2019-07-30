Скачать
Вторник, 30.07.2019
У Зеленского планируют масштабную приватизацию: начнут с банков
У Зеленского планируют масштабную приватизацию: начнут с банков
Полицейским Днепропетровской области представили нового руководителя
Полицейским Днепропетровской области представили нового руководителя
Швед забил шикарный гол за Селтик в дебютном матче (Видео)
Швед забил шикарный гол за Селтик в дебютном матче (Видео)
Невиданный скандал: принц Джордж Кембриджский пообщался с уголовником
Невиданный скандал: принц Джордж Кембриджский пообщался с уголовником

В ООН следят за ситуацией в Москве

В ООН следят за ситуацией в Москве
21:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

В ООН считают, что время протестов в Москве полиция РФ "перегнула палку"

ООН знает о событиях в Москве, где полиция применила чрезмерную силу против демонстрантов, и ожидает более полную информацию позже.

В то же время организация ожидает, что право на мирный процесс будет соблюден, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.

"Мы в курсе (событий в Москве - ред.), и сейчас стремимся получить более полную информацию о том, что произошло", - сообщил он.

Хак добавил, что ООН придерживается принципа защиты права людей на мирный протест.

"Мы ожидаем, что это право будет соблюдено", - подытожил он.

Кроме того, в Управлении ООН по правам человека заявили, что обеспокоены судьбой пострадавших участников протестов в Москве и считают, что полиция применила чрезмерную силу.

Управление призвало Россию уважать права граждан и соблюдать международное право.

"Сила должна применяться только в качестве крайнего средства и иметь пропорциональный характер", - рассказал пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Руперт Колвилл.

Жестокие задержания в Москве для 40 человек обернулись арестом

Колвилл также отметил, что государства могут самостоятельно определять электоральный барьер для участия в выборах, но в случае РФ говорится о том, что под запрет попали только независимые кандидаты и представители оппозиции.

В Управлении ООН по правам человека считают, что российские полицейские применили чрезмерную силу к участникам акций протеста.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Москва, Россия, ООН, Фархан Хак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Международный день дружбы 2019: поздравления и открытки
02 День ангела Марины: значение имени и поздравления в прозе
03 Итоги 29 июля: "Слуги народа" в Трускавце, увольнение Глуховери и возвращение Джеси
04 Выборы в Раду: ЦИК опубликовала имена первых избранных депутатов
05 Приметы и обряды на 30 июля -День Марины и Лазаря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Минфин привлекло рекордную сумму с гривневых ОВГЗ
Минфин привлекло рекордную сумму с гривневых ОВГЗ
В ООН следят за ситуацией в Москве
В ООН следят за ситуацией в Москве
Дело ОАСК: Четырех судей вызвали в ГПУ
Дело ОАСК: Четырех судей вызвали в ГПУ
Какая стоимость продуктов по состоянию на 30 июля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 30 июля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь