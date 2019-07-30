В ООН следят за ситуацией в Москве

В ООН считают, что время протестов в Москве полиция РФ "перегнула палку"

ООН знает о событиях в Москве, где полиция применила чрезмерную силу против демонстрантов, и ожидает более полную информацию позже.

В то же время организация ожидает, что право на мирный процесс будет соблюден, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.

"Мы в курсе (событий в Москве - ред.), и сейчас стремимся получить более полную информацию о том, что произошло", - сообщил он.

Хак добавил, что ООН придерживается принципа защиты права людей на мирный протест.

"Мы ожидаем, что это право будет соблюдено", - подытожил он.

Кроме того, в Управлении ООН по правам человека заявили, что обеспокоены судьбой пострадавших участников протестов в Москве и считают, что полиция применила чрезмерную силу.

Управление призвало Россию уважать права граждан и соблюдать международное право.

"Сила должна применяться только в качестве крайнего средства и иметь пропорциональный характер", - рассказал пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Руперт Колвилл.

Колвилл также отметил, что государства могут самостоятельно определять электоральный барьер для участия в выборах, но в случае РФ говорится о том, что под запрет попали только независимые кандидаты и представители оппозиции.

В Управлении ООН по правам человека считают, что российские полицейские применили чрезмерную силу к участникам акций протеста.