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Путин ждет диалога с Трампом

Путин ждет диалога с Трампом
10:43 Сегодня Телеграф УНИАН

Владимир Путин надеется на восстановление полноформатных отношений с США после разговора с Дональдом Трампом.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду, что удастся восстановить полноформатные отношения с Соединенными Штатами Америки после телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом.

Как сообщает сайт Кремля, вечером 31 июля состоялся телефонный разговор лидеров РФ и США.

”Президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири”, - сказано в сообщении.

В свою очередь Путин ”высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке”. Также президент РФ ответил, что ”российская сторона при необходимости им воспользуется”.

В США определили масштабы пожаров в России

Кроме того, президент России ”оценил этот шаг со стороны президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами”.

Лидеры обеих стран договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах.

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США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп.
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