Пожары в России: СК открыл уголовное дело по статье "халатность"

Российский СК открыл первое уголовное дело в связи с признаками преступлений после серии пожаров.

В Красноярском крае возбуждено первое уголовное дело из-за пожаров.

Об этом сообщает Следственный комитет России.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю в отношении должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Как сообщается, должностные лица с марта не предпринимали необходимых действий для ликвидации возгораний, в связи с чем пожары распространились на значительные территории. Сумма ущерба уточняется.

Как сообщалось, лесные пожары в России охватили около 3 млн га.

Дым от пожаров, по данным NASA, достиг Аляски и Канады.