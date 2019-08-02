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РФ официально выходит из ракетного договора - МИД

РФ официально выходит из ракетного договора - МИД
14:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

В МИД РФ официально подтвердили прекращение действия ракетного договора.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации официально подтвердили прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом говорится на Официальном интернет-портале правовой информации, где опубликовано официальное сообщение МИД РФ.

”2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года”, - сказано в сообщении.

Как известно, 4 марта 2019 года Россия официально заявила о выходе из ракетного договора, аргументируя это ”необходимостью принятия неотложных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств по данному договору”.

В Министерстве иностранных дел Украины расценили это как намерение РФ установить контроль над регионом от Балтии до Средиземного моря путем выхода из ракетного договора.

4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон выдвинул России 60-дневный ультиматум на возобновление выполнения ДРСМД. По его словам, среди различных нарушений, которые Россия осуществляла много лет, - разработка и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы ”Новатор 9М729”, позволяющей запускать крылатые ракеты на большие расстояния, которые запрещены договором. В США пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства по ДРСМД как средство защиты в ответ на действия РФ.

После того, как истек срок ультиматума, президент США Дональд Трамп отметил, что не допустит, чтобы ядерный потенциал России преобладал над потенциалом цивилизованного мира, и объявил, что 2 февраля США начинают шестимесячный период выхода из ДРСМД, который завершится 2 августа.

Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, и Москва также приостанавливает участие в договоре.

В НАТО будут принимать меры из-за нарушения Россией ракетного договора

2 февраля Управление коммуникаций и прессы Минобороны Украины сообщило, что РФ в 250 км от границы Украины развернула ракетную бригаду с 12 пусковыми установками комплексов ”Искандер-М”, ракеты которых могут иметь на вооружении ядерные боеголовки (дальность действия - до 500 км).

Действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией истекает 2 августа после того, как обе стороны официально из него вышли.

Напомним, договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.

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США, Россия, МИД РФ.
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