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В РФ планируют увеличить штраф за массовые акции

В РФ планируют увеличить штраф за массовые акции
01:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

В России предложили поднять штраф за масштабные протесты до 1 миллиона рублей.

Депутат Госдумы РФ Михаил Старшинов предложил повысить штрафы за участие в несанкционированных массовых акциях до 1 млн рублей, а также увеличить срок задержания нарушителя до трех суток для проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий.

Об этом сообщает ТАСС.

"Считаю, что правильно было бы увеличить штрафы с нынешних 10-20 тыс. до 1 млн рублей, чтобы люди задумывались о последствиях нарушения закона", - сказал депутат.

Кроме того, он считает, что необходимо увеличить срок административного задержания до 72 часов.

В то же время, мэрия Москвы разрешила провести два митинга - 10 и 11 августа - численностью до 100 тыс. Участников каждый.

Напоминаем, 27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, на ней задержали более 1300 человек. Росгвардия заявила, что во время акции якобы пострадали двое бойцов. После этого российские СМИ сообщали, что против участников несогласованного митинга 27 июля заведут не менее десяти уголовных дел.

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Протест, Митинг, Москва, Россия, Полиция, РФ, Задержания, Дума.
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