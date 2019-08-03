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Путин упростил получение вида на жительство для украинцев в РФ

Путин упростил получение вида на жительство для украинцев в РФ
05:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Владимир Путин подписал закон для упрощения украинцам получения вида на жительство в России.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание в России.

Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Изменения были внесены в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Следовательно, Россия планирует выдавать вид на жительство украинцам, которые постоянно проживают в Украине, "признаны беженцами или получили временное убежище на территории РФ".

Кроме того, упрощенная процедура коснется тех, кто родился в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике (РСФСР) и имел гражданство СССР, а также тех, у кого родители или дети постоянно проживают в России.

Указ вступит в силу через 90 дней после его опубликования.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ о раздаче российского гражданства жителями ОРДЛО.

16 июля стало известно, что российские паспорта, которые страна-агрессор раздает жителям оккупированных территорий Донбасса, не содержат сведений о месте жительства и прежнего гражданства.

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Россия, РФ, Владимир Путин, Указ, Гражданство.
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