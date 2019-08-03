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В РФ подсчитали сумму убытков из-за лесных пожаров

В РФ подсчитали сумму убытков из-за лесных пожаров
06:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

В России назвали сумму ущерба от лесных пожаров.

Счетная палата Российской Федерации оценила ущерб от лесных пожаров в стране за первое полугодие 2019 года в 2,4 млрд российскх рублей (почти 37 млн долларов США).

Такие данные были обнародованы пресс-службой ведомства.

Речь идет о первых шести месяцах текущего года, и лесные пожары, охватившие Сибирь в конце июля, в эту статистику не попадают.

Сообщается, что за указанный период в РФ было зафиксировано 7,6 тысяч лесных пожаров, причинами которых в Счетной палате называют недостаточное финансирование, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземных и авиационных пожарных подразделение, а также низкое качество противопожарных мероприятий.

Напоминаем, лесные пожары, которые начались во второй половине июля, уже охватили около 3 млн га территории Сибири. Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Якутии, Бурятии, Красноярском крае и Иркутской области. Власти России ввели в Красноярском крае и Иркутской области режим чрезвычайного положения.

Дым от пожаров в Сибири уже достиг территории американского штата Аляска и западного побережья Канады.

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Пожар, Россия, РФ, Убытки, Огонь.
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