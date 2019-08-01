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Четверг, 01.08.2019
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Горящая Сибирь: США предлагают России помощь

Горящая Сибирь: США предлагают России помощь
05:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров.

Президенты США и РФ в телефонной беседе обсудили ситуацию с лесными пожарами, охватившими значительную площадь в азиатской части России.

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом по инициативе американской стороны. Президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин поблагодарил американского коллегу за предложение и заверил, что российская сторона при необходимости им воспользуется.

Трамп рассчитывает заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями

Как сообщалось ранее, дым от пожаров в Сибири уже достиг Монголии, минувшим вечером смог наблюдался в Улан-Баторе.

В 11 регионах России продолжают гореть 3 млн гектаров лесов. Местные власти утверждают, что тушение пожаров в труднодоступных и удаленных районах экономически нецелесообразно.

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Все по теме:

США, Россия, Владимир Путин, Лесные пожары, Сибирь, Дональд Трамп.
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