Горящая Сибирь: США предлагают России помощь

Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров.

Президенты США и РФ в телефонной беседе обсудили ситуацию с лесными пожарами, охватившими значительную площадь в азиатской части России.

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом по инициативе американской стороны. Президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин поблагодарил американского коллегу за предложение и заверил, что российская сторона при необходимости им воспользуется.

Как сообщалось ранее, дым от пожаров в Сибири уже достиг Монголии, минувшим вечером смог наблюдался в Улан-Баторе.

В 11 регионах России продолжают гореть 3 млн гектаров лесов. Местные власти утверждают, что тушение пожаров в труднодоступных и удаленных районах экономически нецелесообразно.