Специалисты нашли способ тушения пожаров в Сибири

Для тушения пожаров в Иркутской области будут использовать искусственные осадки.

Специалисты будут вызывать искусственные осадки в Иркутской области (РФ) для борьбы с лесными пожарами, сообщила в четверг пресс-служба федеральной "Авиалесоохраны".

"Сегодня, 3 августа, самолет-зондировщик Ан-26, используемый ФБУ "Авиалесоохрана" для проведения работ по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров, работает в северо-восточной части Иркутской области. Там в районах действия лесных пожаров образовалась пригодная для проведения данных работ облачность", - говорится в сообщении пресс-службы.

Осадки будут вызваны при помощи запуска в облака специальных пиропатронов с йодистым серебром.

Осадки, вызванные искусственным путем, снизят пожарную опасность и помогут наземным силам в остановке распространения и ликвидации пожаров, отметили в ведомстве.

"В северной части Иркутской области, где сложилась сложная пожарная обстановка уже длительный период стоит жаркая и сухая погода. На ближайшие 5 дней осадков, образованных естественным путем, практически не ожидается", - уточнили в ведомстве.

По данным специалистов федеральной "Авиалесоохраны", на территории Иркутской области действует 61 пожар на землях лесного фонда на площади 89 838 га, а также 70 пожаров в зоне контроля на площади, пройденной огнем, 632 тыс. га.

По состоянию на 3 августа, в России происходит 174 лесных пожара на площади 125 395 га.