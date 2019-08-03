Каспаров обвинил Германию в финансировании "полицейского государства Путина"

Каспаров написал открытое письмо Маасу.

Экс-чемпион мира по шахматам, российский правозащитник Гарри Каспаров заявил, что немецкие деньги помогают президенту РФ Владимиру Путину строить полицейское государство.

Об этом Каспаров сказал в открытом письме к министру иностранных дел Германии Гайко Маасу, текст письма приводит издание Bild.

"Ваши деньги непосредственно финансируют полицейское государство Путина, войны и пропагандистскую машину", - утверждает Каспаров.

Каспаров считает, что восстановление 25 июня членства РФ в Совете Европы, приостановленного после незаконной аннексии Крыма в 2014 году и вторжения на восток Украины, произошло во многом благодаря именно позиции ФРГ.

"Какие изменения толкнули Раду снова принять режим Путина? Прекратила ли Россия агрессию в Украине? Был ли возвращен Крым, как этого требует международное сообщество? Были ли освобождены 24 похищенных в международных водах украинских моряка? Сделал ли режим Путина либерализацию внутри страны для удовлетворения требований Совета по правам человека и демократических стандартов? Нет, нет, нет, нет, нет и нет", - подчеркивает Каспаров.

Он намекает, что "настоящая мотивация Рады остается темной тайной". И подчеркивает, что для Путина важным является уничтожить авторитет европейских институтов.

"Хуже то, что Вы даете ему (Путину - ред.) зеленый свет для дальнейших злоупотреблений в России, поскольку он знает, что он имеет таких партнеров, как Вы, которые все равно будут выполнять его просьбу", - отмечает Каспаров в письме к Маасу.

Гарри Каспаров - тринадцатый чемпион мира по шахматам, лидер "Объединенного гражданского фронта", член президиума "альтернативного парламента - Национальной ассамблеи. Член президиума и политсовета движения "Солидарность". Один из основателей и лидеров коалиции оппозиционных сил "Другая Россия", сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса "Россия за демократию, против диктатуры". В прошлом - председатель "Комитета-2008: свободный выбор", организатор и участник ряда "Маршей несогласных" в 2006-2007 годах. В 2007 году выдвигался "Другой Россией" единым кандидатом от оппозиции для участия в выборах президента РФ в марте 2008 года, однако так и не был зарегистрирован ЦИК.