Площадь возгорания лесов в России продолжает расти

МЧС России назвало регионы с наиболее сложной ситуацией в связи с сильными лесными пожарами.

В зоне задымления из-за масштабных пожаров в Сибири находится почти 200 населенных пунктов, продолжают действовать почти 500 очагов возгораний.

Об этом сообщает Эхо Москвы.

Почти 500 очагов возгораний продолжают действовать на территории российской Сибири, их пытаются ликвидировать с помощью авиации.

За прошедшие сутки локализована лишь десятая часть, сообщили в МЧС. Замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе проводятся на сотне постов наблюдения. За сутки самолеты сбросили боле 1,5 тысяч тонн воды. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии. Площадь пожаров постепенно увеличивается.

При этом власти утверждают, что заселенным территориям огонь не угрожает. Между тем, по данным МЧС, почти 180 населенных пунктов в пяти регионах оказались в зоне задымления. Для тушения пожаров привлечено почти 500 человек. Всего огнем охвачено более 3 миллионов гектаров. В МЧС считают, что в распространении пожара виноваты местные власти, которые «не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов».

Ранее Счетная палата оценила ущерб от природных пожаров с начала года в 2,4 миллиарда рублей, что равно почти 37 млн долларов США.