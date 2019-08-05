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В Беларуси назвали возможную дату проведения президентских выборов

В Беларуси назвали возможную дату проведения президентских выборов
04:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

В Беларуси 30 августа 2020 года считают оптимальной датой для проведения президентских выборов.

Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина считает, что оптимальной датой проведения президентских выборов в республике может быть 30 августа 2020 года. Об этом она заявила в воскресенье в эфире телеканала ОНТ, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен конституцией - последнее воскресенье, 30 августа 2020 года, - сказала она. - Это с большой вероятностью и есть дата выборов президента Беларуси". По ее словам, хотя это еще лето, но это время, когда "все приезжают и население в основном будет находиться по месту своей регистрации".

Ранее Лукашенко заявлял, что в ближайшее время власти определятся с конкретной датой парламентских выборов, которые предлагают провести досрочно: в Совет Республики (верхнюю палату) Национального собрания - 7 ноября, а в Палату представителей (нижнюю палату) - 17 ноября 2019 года.

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В апреле, обращаясь с посланием к народу и парламенту, глава государства отметил, что президентские выборы в стране пройдут "в строгом соответствии с законом в установленные конституцией сроки", то есть в 2020 году.

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Выборы, Беларусь, Президент, Александр Лукашенко, Голосование.
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