Захарова: Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео

Мария Захарова заявила о "демократическом волеизъявлении крымчан" во время оккупации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания государственного секретаря США Майк Помпео относительно ситуации с оккупированным Россией Крымом.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", - отметила Захарова.

Как сообщалось ранее, государственный секретарь США Майк Помпео во время разговора в неправительственной организации Экономический клуб Вашингтон, 29 июля выразил надежду, что новая власть в Украине будет искать креативные пути урегулирования конфликта с Россией. Он также отметил, что позиция США относительно аннексии Крыма остается неизменной: Крым должен быть возвращен Украине.

Нелегитимный референдум о статусе Крыма состоялся 1 марта 2014 года. По объявленным организаторами результатам референдума, за присоединение к России в Крыму (кроме Севастополя) якобы проголосовало 96,77 % участников голосования, в Севастополе — 95,6 %.