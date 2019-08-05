Пожары в лесах Сибири заметно сократились

Как передает МЧС РФ, площади горения лесных массивов в Сибири заметно уменьшились.

Площадь лесных пожаров, действующих в Сибири и на Дальнем Востоке, сократилась и сейчас составляет 2,4 млн га. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Площадь природных пожаров ... сократилась до 2,4 млн га. Продолжает действовать 441 очаг пожаров, 31 из них локализован", - сказали в МЧС.

В агентстве напомнили, что на прошлой неделе площадь пожаров составляла более 2,8 млн га.

В тушении задействована авиация МЧС, которая только за сутки сбросила около 900 тонн воды на очаги пожаров. Самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8 МЧС работают в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

Для тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов задействованы аэромобильные группировки МЧС общей численностью 611 человек и 32 единицы техники. В готовности находятся еще более 440 сотрудников МЧС и 13 единиц техники.

Как сообщают местные СМИ, накануне сибирские шаманы провели ритуал, чтобы призвать дожди на леса Сибири.

Напомним, специалисты нашли способ тушения пожаров в Сибири.Они будут вызывать искусственные осадки в Иркутской области (РФ) для борьбы с лесными пожарами, сообщила в четверг пресс-служба федеральной "Авиалесоохраны".