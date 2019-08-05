В России проводят эвакуацию из-за взрыва склада боеприпасов

Из-а взрывов на складе боеприпасов в РФ проводят эвакуацию в радиусе 20 километров.

В понедельник на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения воинской части в Красноярском крае РФ загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, за пожаром произошли взрывы.

Об этом сообщает ТАСС .

Осколки от снарядов, которые взорвались, разлетелись в радиусе 15 км, взрывной волной выбиты окна в жилых домах. Пострадали восемь человек, в том числе четверо военных. У пострадавших осколочные ранения и ожоги. По данным источника, в результате ЧП погиб один военнослужащий, однако в Минобороны РФ опровергают данную информацию.

Личный состав военного склада является эвакуирован, МЧС России проводит эвакуацию населения в радиусе 20 км от хранилища. Уже эвакуировано более 3 тысяч человек (население пунктов Каменка, Заворка, Малый Улуй, Ключи, Сосновый бор, детский лагерь "Сокол"). Около тысячи жителей сел, расположенных вблизи воинской части, эвакуировались самостоятельно.

Как сообщил мэр города Ачинска Илай Ахметов, к эвакуации после ЧП готовят и жителей этого города. В пресс-службе городской администрации уточнили, что идет эвакуация около 11 тыс. жителей. В городе открыли три пункта временного размещения.

На площадке по утилизации, где произошел пожар, находится около 25 тысяч боеприпасов. Территорию военной части окружен. Штатные дежурные расчеты приняли меры, чтобы не допустить распространение огня и обеспечить безопасность на месте ЧП. На место инцидента направили два специализированных пожарных поезда.

Воздушное пространство над военной частью закрыта на всех эшелонах в радиусе 30 км. Компания РЖД ограничила движение поездов на участке Красноярской железной дороге, Ачинский глиноземный комбинат "Русала" принял решение о полной остановке работ и эвакуацию сотрудников после взрывов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил своего заместителя Дмитрия Булгакова для организации оперативной ликвидации возгорания склада.

В Ачинск также отправился первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Состав Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооруженных сил, сообщили в Минобороны. Его планировали расформировать до 2022 года.