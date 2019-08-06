Количество пострадавших под Красноярском выросло до 12

Число пострадавших при взрывах на полигоне боеприпасов под Красноярском растет.

Двенадцатый пострадавший из-за взрывов на складе боеприпасов в городе Ачинск Красноярского края доставлен в центральную районную больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"К нам доставили двенадцатого пострадавшего, он в сознании, сейчас проходит обследование, по результатам которого будет принято решение - нужна ли ему госпитализация или он будет проходить лечение амбулаторно", - сказал собеседник агентства в медучреждении.

В больнице уточнили, что из 11 человек, которых ранее доставили в медучреждения, госпитализированы шестеро. Двое из них эвакуированы санавиацией в больницу в Красноярске, еще четверо находятся в Ачинской ЦРБ. Остальные обратившиеся проходят лечение амбулаторно.

На территории Ачинского района действует режим ЧС.

Напомним, военнослужащий погиб в результате взрывов на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края.

Взрывной волной выбило окна в жилых домах. Источник в экстренных службах сообщил, что разлет осколков от взрывающихся снарядов достигает 15 км.

В результате погиб один человек, пострадали семеро, в их числе двое военных, они госпитализированы с осколочными ранениями. Еще пятерым медицинскую помощь оказали амбулаторно, у двоих из них диагностировали ожоги.