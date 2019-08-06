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МВФ подсчитал убытки РФ от падения цен на нефть и санкций

МВФ подсчитал убытки РФ от падения цен на нефть и санкций
15:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

По результатам подсчетов МВФ, из-за международных санкций и падения цен на нефть, ВВП РФ упал.

За последние пять лет российская экономика выросла лишь на 2,5%, а могла теоретически возрасти на 5,9% при отсутствии внешних шоков.

Ежегодный негативный эффект санкций на рост российского ВВП в период с 2014 по 2018 год составлял в среднем 0,2 процентных пункта.

Об этом сообщает РБК. "К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда на ежегодном докладе о российской экономике, опубликованном на сайте организации", - говорится в сообщении. Отмечается, что негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п.п. "Меньшее влияние на рост ВВП оказали жесткая бюджетная политика (минус 0,1 п.п.) и сдерживающая денежно-кредитная политика России (минус 0,2 п.п.)", - подчеркивает издание.

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В совокупности все эти факторы - санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики, согласно оценке МВФ. Как отмечается в докладе, в 2014-2018 годах ежегодный рост ВВП России составил в среднем 0,5%.

А если бы всех вышеперечисленных факторов не было, среднегодовой рост мог бы достичь 1,7%. Таким образом, за пять лет российская экономика выросла лишь на 2,5%, следует из оценок МВФ, а могла бы теоретически возрасти на 5,9% при отсутствии внешних шоков. Если убрать санкции, а все остальные факторы оставить, экономика выросла на 3,5% за пять лет.

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МВФ, Россия, Санкции, РФ, ВВП.
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