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Россияне митинговали против лесных пожаров Сибири

Россияне митинговали против лесных пожаров Сибири
19:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Штаб оппозиционера Алексея Навального согласовал митинг в Сибири с требованием ликвидировать лесные пожары.

Штаб Алексея Навального организовал в Новосибирске митинг с требованием к федеральным властям немедленно бросить все возможные силы на тушение лесных пожаров в Сибири.

Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

"Более 300 человек вышли на согласованный митинг в центре Новосибирска с требованием к федеральным властям немедленно бросить все возможные силы на тушение лесных пожаров в Сибири. Акция протеста была организована местным штабом Алексея Навального. Как сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии" с места событий, пришедшие держали в руках десятки плакатов с надписями: "Росгвардия, туши лесные пожары, а не избивай мирных граждан", "Дышать экономически невыгодно", "Требуем прекратить убивать природное достояние Сибири", - говорится в сообщении.

По мнению эколога Натальи Прийдак, лесному фонду России уже нанесен непоправимый урон, который пока просто невозможно оценить экономически. На восстановление сгоревшего соснового леса уходит около 100 лет, подчеркнула она. Если прибавить к этому гигантское количество углекислого газа, которое каждый день попадает в атмосферу, то речь может идти об экологической катастрофе мирового масштаба, сообщила ученый.

Пожары в лесах Сибири заметно сократились

"В резолюции митинга, которую отправят полномочному представителю президента России в Сибирском федеральном округе, содержатся требования привлечь к тушению лесных пожаров все доступные силы МЧС и Росгвардии, добиться сокращения площади горения, провести расследование, не предпринимались ли попытки поджога леса с целью скрыть масштабы незаконных вырубок и внести изменения в Лесной кодекс России и ведомственные приказы для недопущения подобных ситуаций в будущем", - отмечает СМИ.

К началу августа площадь пожаров в Сибири достигла почти трех миллионов гектаров. Только после того, как площадь горящего леса за месяц выросла втрое - с одного миллиона гектара - чиновники приняли решение тушить "закрытые очаги в зоне контроля", тушение которых ранее было признано неэффективным из-за больших затрат.

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Пожар, Лесные пожары, Сибирь, Алексей Навальный.
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