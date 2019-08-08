Лукашенко подписал закон о зоне безвиза

Отныне иностранцы смогут путешествовать без виз по всей территории западных областей страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко расширил зону безвизового режима для иностранцев в Гродненской и Брестской областях.

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, соответствующий указ Лукашенко подписал 7 августа, пишет "Европейская правда".

Согласно указу, две безвизовых зоны туристско-рекреационных территорий Бреста и Гродно, которые существовали ранее, объединяются в одну безвизовую территорию "Брест - Гродно".

В нее включают еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.

В этом регионе срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств.

Кроме того, будет обеспечена возможность въезда через два дополнительные пункты пропуска на государственной границе ("Бенякони" и "Берестовица").

Иностранцы смогут перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии нахождения в составе организованных туристических групп по маршрутам, которые предусматривают посещение безвизовой территории "Брест - Гродно".

Указ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.

При этом сохраняется безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан ряда государств на срок до 30 суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск.