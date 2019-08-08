В Архангельске пожар в воинской части, есть погибшие

На место ЧП направили санитарную авиацию.

В воинской части в Северодвинске Архангельской области РФ произошел пожар. По меньшей мере один человек погиб.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Читайте также Greenpeace: «перелома» в борьбе с пожарами в Сибири нет, ситуация ухудшается

"В результате ЧП один человек погиб. Инцидент начался с судна, сейчас там пожар", - рассказал собеседник журналистов.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов также подтвердил факт инцидента, отметив, что в результате происшествия есть пострадавшие.

"Пострадавшие есть, на место направлена санитарная авиация", - сказал он.

5 августа около 13:00 (по киевскому времени) на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. На объекте гремели взрывы.

Население ближайших поселков эвакуировали. В результате пожара и взрывов на военном складе погиб один человек.