Миноборобы РФ сообщает о взрыве жидкостной реактивной двигательной установки

В результате происшествия погибли два специалиста, 6 сотрудников травмированы

На военном полигоне в Архангельской области РФ произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА В результате происшествия погибли два специалиста, еще шесть сотрудников Минобороны и предприятия-разработчика получили травмы, утверждают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в воинской части в Северодвинске Архангельской области РФ произошел пожар. По меньшей мере один человек погиб.

5 августа около 13:00 (по киевскому времени) на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. На объекте гремели взрывы.

Население ближайших поселков эвакуировали. В результате пожара и взрывов на военном складе погиб один человек.