К Навальному в офис пожаловали силовики в масках

Российские силовики пришли с обысками в офис Фонда борьбы с коррупцией, основанным оппозиционером Навальным.

8 августа правоохранительные органы России устроили обыск в офисе Фонда борьбы с коррупцией.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь ФБК и Навального Кира Ярмыш.

«В офис ФБК пришли с обыском. Толпа людей в масках», - говорится в сообщении.

Ранее оперативные мероприятия проводились дома у сотрудников Фонда Александра Помазуева, Евгения Замятина, Вячеслава Гимади. Как сообщил бывший директор ФБК Роман Рубанов, обыск также идет у видеомонтажера фонда Виталия Колесникова.

Обыски проводятся в рамках дела о легализации денежных средств (статья 174 УК РФ).

В офис ФБК пришли с обыском. Толпа людей в масках pic.twitter.com/VD4RpCzinH — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 8 августа 2019 г.

Как сообщалось 3 августа, в день проведения очередной протестной акции в Москве, Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Фонд борьбы с коррупцией — некоммерческая организация, которая занимается расследованием, раскрытием и пресечением коррупционных правонарушений в высших органах власти в России. Фонд борьбы с коррупцией был создан Алексеем Навальным в 2011 году. Единственным источником финансирования организации являются пожертвования сторонников. В штате Фонда работает около 30 человек, которые занимаются поиском и раскрытием коррупционных схем, примеров незаконного обогащения, составляют жалобы в Следственный комитет, прокуратуру и коммунальные службы.