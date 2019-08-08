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К Навальному в офис пожаловали силовики в масках

К Навальному в офис пожаловали силовики в масках
14:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Российские силовики пришли с обысками в офис Фонда борьбы с коррупцией, основанным оппозиционером Навальным.

8 августа правоохранительные органы России устроили обыск в офисе Фонда борьбы с коррупцией.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь ФБК и Навального Кира Ярмыш.

«В офис ФБК пришли с обыском. Толпа людей в масках», - говорится в сообщении.

Ранее оперативные мероприятия проводились дома у сотрудников Фонда Александра Помазуева, Евгения Замятина, Вячеслава Гимади. Как сообщил бывший директор ФБК Роман Рубанов, обыск также идет у видеомонтажера фонда Виталия Колесникова.

Обыски проводятся в рамках дела о легализации денежных средств (статья 174 УК РФ).

Следственный комитет РФ обвинил Фонд Навального в отмывании денег

Как сообщалось 3 августа, в день проведения очередной протестной акции в Москве, Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Фонд борьбы с коррупцией — некоммерческая организация, которая занимается расследованием, раскрытием и пресечением коррупционных правонарушений в высших органах власти в России. Фонд борьбы с коррупцией был создан Алексеем Навальным в 2011 году. Единственным источником финансирования организации являются пожертвования сторонников. В штате Фонда работает около 30 человек, которые занимаются поиском и раскрытием коррупционных схем, примеров незаконного обогащения, составляют жалобы в Следственный комитет, прокуратуру и коммунальные службы.

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Все по теме:

Россия, Алексей Навальный, ФБК, Кира Ярмыш, Обыски, Фонд борьбы с коррупцией.
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