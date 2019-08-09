Акции протеста в Москве: петиция уже набрала более 100 тысяч подписей

Петиция об отмене уголовных дел против участников акций протеста в Москве набрала более 100 тысяч подписей.

Петицию российского издания «Новая газета» с требованием прекратить уголовное дело о массовых беспорядках против участников мирных акций протеста в Москве к этому моменту подписало более 100 тысяч человек.

Об этом сообщается на сайте издания.

"Мы считаем, что уголовное дело о массовых беспорядках используется для запугивания народа России и фактического запрета реализации наших избирательных прав", — говорится в открытом письме, адресованном главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкин.

Авторы петиции подчеркивают, что согласно ст. 212 Уголовного кодекса РФ массовые беспорядки предполагают насилие в отношении граждан и представителей власти, повреждение имущества, поджоги и погромы.

"Однако 27 июля 2019 года в Москве не происходило ничего подобного. <….> Нарушение общественного порядка, на которое ссылается следствие, не может классифицироваться как массовые беспорядки ни по букве закона, ни с точки зрения здравого смысла", - говорится в документе.

Среди подписавших петицию — музыкант Иван Oxxymiron Миронов, режиссеры Кирилл Ненашев, Ольга Синяева, писатель Марина Вишневецкая, политики и политологи Евгений Ройзман, Любовь Соболь, Екатерина Шульман, правозащитники Дмитрий Краюхин, Андрей Юров, Лидия Шульгина, журналисты Зоя Светова, Евгения Альбац, Константин фон Эггерт, профессор Гасан Гусейнов и многие другие.

Напоминаем, 3 августа в Москве прошла очередная несанкционированная акция в поддержку оппозиционных кандидатов, которые не были допущены на выборы в Мосгордуму.

По данным портала ОВД-Инфо, всего было задержано около 1000 человек. Пять человек были госпитализированы. Сообщалось также о 50 задержанных подростках.

Массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в Москве с середины июля. Несогласованная акция протеста, которая состоялась 27 июля, завершилась задержанием 1,4 тыс. человек.