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В РФ считают, что США будут влиять на их выборы

В РФ считают, что США будут влиять на их выборы
07:40 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Климов заявил, что их выводы об ожидаемых провокациях, которые будут проходить при внешней поддержке на выборах в РФ, подтвердились.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что избирательная кампания в России будет проходить не без влияния США.

Об этом в четверг заявил Андрей Климов, сообщает ТАСС.

"На заседании комиссии 30 мая был рассмотрен вопрос о намерениях вмешательства США и их партнеров в российскую политическую систему накануне единого дня голосования 8 сентября 2019 года. Тогда нами был сделан вывод о том, что США и их зарубежные сторонники попробуют воспользоваться очередными выборами в нашей стране", - сообщил председатель СовФеда.

"К сожалению, наши выводы об ожидаемых провокациях, которые будут проходить при внешней поддержке, подтвердились", - сказал Климов, отметив, что одной из целей вмешательства являются выборы в Мосгордуму.

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Чиновник также вспомнил о "DDoS-атаках, "которые исчисляются миллиардами, по отношению к нашей чувствительной системе, связанной с безопасностью государства, более половины этих атак ведется с территории США", - добавил Климов.

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США, Россия, РФ, Андрей Климов, Выборы в РФ, Мосгордуму.
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