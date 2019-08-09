Жители Архангельска массово кинулись за йодом

В аптеках Архангельска и Северодвинска йод исчез за считанные часы.

В Архангельске и Северодвинске жители массово скупают йод в аптеках на фоне взрыва реактивной двигательной установки на военном полигоне.

Так, в аптечных киосках города в пятницу не найти препараты с содержанием йода.

"Вчера скупили все. Сначала йод в таблетках, йодомарин, затем обычный йод и йодистый калий. Ажиотаж начался около 17 часов, и до самого закрытия все разобрали. Люди перед кассой обсуждали новости о радиации в Северодвинске, о взрыве у военных", - сказала фармацевт аптеки в столице Поморья.

В другой аптеке сообщили, что в пятницу она делает срочный заказ йодосодержащих лекарств.

"Вчера все йодосодержащее раскупили, а сегодня с утра за полчаса работы спросили человек десять. Не то чтобы очереди, но люди выходят из продуктового отдела и по пути заглядывают спросить", - сказала фармацевт аптеки в торговом центре.

Как сообщалось ранее, на полигоне в Архангельской области РФ три человека погибли при взрыве, произошедшем во время испытания жидкостного реактивного двигателя, еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Был зафиксирован повышенный радиационный фон.

Ранее российские СМИ сообщали со ссылкой на источники о взрывах и пожаре на военном полигоне в Архангельской области в районе населенного пункта Нёнокса. На территории Нёнокского административного округа расположен испытательный полигон ВМФ России. Позже МО РФ сообщило, что взрыв и пожар произошли во время испытаний жидкостного реактивного двигателя на полигоне в Архангельской области.