В Москве в день протестов проведут масштабный турнир по вождению автозаков

В день очередной акции протеста в Москве - власти проведут турнир "по вождению автозаков".

ФСИН России проведет 10 августа в Москве "масштабный турнир по вождению автозаков". Как сообщили российскому агентству ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России, пишет УНН.

Участники продемонстрируют "навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и навыки стрельбы". Турнир пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне.

Турнир "проводится уже третий год подряд". В прошлом году в нем приняли участие водители спецавтомобилей из Тулы, Рязани, Владимира, Смоленска, Калуги, Нижнего Новгорода, Костромы, Московской области, а также из управления автотранспорта ФСИН России. Турнир "приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, учрежденному в 2017 году".

Стоит добавить, что 10 августа в российской столице должна состояться согласованная акция протеста касательно права независимых кандидатов избираться в Мосгордумы.