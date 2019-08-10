Протесты в Москве: МВД РФ насчитало 15 тысяч демонстрантов

В Москве на митинг за честные выборы вышли 15 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.
"В центре столицы на проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями города Москвы митинг. На 15.00 в мероприятии участвуют около 15 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В то же время, по данным, изложенным на Facebook-странице "Белый счетчик", число участников акции в Москве уже превысило 28 тысяч людей.
Ранее организаторы заявляли, что на митинге ожидается до 100 тысяч человек.
Как сообщалось, акции оппозиции сегодня проходят во многих городах России.
Очередь к Митингу на Сахарова.#Допускай
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— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 10, 2019
По данным российских СМИ, в ходе митингов уже задержано 27 человек: 5 - в Москве, 20 - в Санкт-Петербурге и 2 - в Ростове-на-Дону.
В штабе Алексея Навального в Москве задержали Алексея и Олега Яковлевых, которые должны были вести прямой эфир.
Кроме того, в штаб сбора подписей юриста Любови Соболь ворвались силовики с обыском. Сообщалось, что ее саму оттуда увезли в неизвестном направлении, однако затем стало известно, что она все еще в штабе.