Протесты в Москве: МВД РФ насчитало 15 тысяч демонстрантов

Силовики заявляют о 15 тысячах участников митинга в Москве, активисты - о 28 тысячах.

В Москве на митинг за честные выборы вышли 15 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

"В центре столицы на проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями города Москвы митинг. На 15.00 в мероприятии участвуют около 15 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным, изложенным на Facebook-странице "Белый счетчик", число участников акции в Москве уже превысило 28 тысяч людей.

Ранее организаторы заявляли, что на митинге ожидается до 100 тысяч человек.

Как сообщалось, акции оппозиции сегодня проходят во многих городах России.

По данным российских СМИ, в ходе митингов уже задержано 27 человек: 5 - в Москве, 20 - в Санкт-Петербурге и 2 - в Ростове-на-Дону.

В штабе Алексея Навального в Москве задержали Алексея и Олега Яковлевых, которые должны были вести прямой эфир.

Кроме того, в штаб сбора подписей юриста Любови Соболь ворвались силовики с обыском. Сообщалось, что ее саму оттуда увезли в неизвестном направлении, однако затем стало известно, что она все еще в штабе.