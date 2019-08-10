Протесты в России: Силовики задержали более 150 человек

В Москве и Петербурге "ОМОН" массово задерживает участников акций протеста.

В Москве и Петербурге "ОМОН" массово задерживает участников акций протеста против отказа в регистрации независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы и арестов активистов, задержанных на предыдущих акциях.

После согласованного властями митинга на проспекте Сахарова в Москве сотни людей направились к администрации президента РФ, сообщает "Новая газета".

По дороге их с применением силы задерживают сотрудники "ОМОН". Среди задержанных – несовершеннолетние. Также задерживают журналистов.

Пользователи с соцсетях сообщат, что люди пытаются прятаться в храмах и гостиницах.

ОМОН бежит задерживать протестующих под звон колоколов Видео: ВЕДОМОСТИ pic.twitter.com/rOswUhAPp5 — Лентач (@oldLentach) August 10, 2019

Вместе с тем на портале "ОВД-Инфо" сообщается, что на улицы в Москве вывели спецназ внутренних войск.

Кроме того, по данным правозащитников, к трем городам, в которых сегодня задерживают людей в связи с акциями, добавился четвертый — Брянск. Точно известно о двух задержанных после одиночного пикета, полиция отобрала у них плакаты.

По последним данным, всего в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону и Брянске задержали 162 человека.

Лозунги, а за ними омон ) pic.twitter.com/fJDDUZouEO — голубева (@greenlightoff) August 10, 2019

Как сообщалось ранее, с 14 июля в Москве проходят акции за допуск в городскую думу независимых кандидатов. Самыми массовыми стали несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа, на каждой из акций задержали более тысячи человек. После протестов 27 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и нападении на силовиков (ст. 318 УК). Сейчас в нем 12 фигурантов.

После согласованного митинга на проспекте Сахарова полиция и ОМОН задерживают участников акции оппозиции в районе Китай-города и Маросейки. pic.twitter.com/oQw51EiL8l — Коммерсантъ (@kommersant) August 10, 2019

Сегодня, 10 августа, в Москве в митинге за свободные выборы и в поддержку с арестованными во время предыдущих акций приняли участие более 49,9 тыс. человек.

Также акции и одиночные пикеты в поддержку протестующих прошли в других городах РФ.