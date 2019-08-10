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Протесты в России: Силовики задержали более 150 человек

Протесты в России: Силовики задержали более 150 человек
19:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

В Москве и Петербурге "ОМОН" массово задерживает участников акций протеста.

В Москве и Петербурге "ОМОН" массово задерживает участников акций протеста против отказа в регистрации независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы и арестов активистов, задержанных на предыдущих акциях.

После согласованного властями митинга на проспекте Сахарова в Москве сотни людей направились к администрации президента РФ, сообщает "Новая газета".

По дороге их с применением силы задерживают сотрудники "ОМОН". Среди задержанных – несовершеннолетние. Также задерживают журналистов.

Пользователи с соцсетях сообщат, что люди пытаются прятаться в храмах и гостиницах.

 

Вместе с тем на портале "ОВД-Инфо" сообщается, что на улицы в Москве вывели спецназ внутренних войск.

Кроме того, по данным правозащитников, к трем городам, в которых сегодня задерживают людей в связи с акциями, добавился четвертый — Брянск. Точно известно о двух задержанных после одиночного пикета, полиция отобрала у них плакаты.

По последним данным, всего в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону и Брянске задержали 162 человека.

 

Как сообщалось ранее, с 14 июля в Москве проходят акции за допуск в городскую думу независимых кандидатов. Самыми массовыми стали несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа, на каждой из акций задержали более тысячи человек. После протестов 27 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и нападении на силовиков (ст. 318 УК). Сейчас в нем 12 фигурантов.

 

Протесты в Москве: МВД РФ насчитало 15 тысяч демонстрантов

Сегодня, 10 августа, в Москве в митинге за свободные выборы и в поддержку с арестованными во время предыдущих акций приняли участие более 49,9 тыс. человек.

Также акции и одиночные пикеты в поддержку протестующих прошли в других городах РФ.

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Москва, Россия, Санкт-Петербург, Протесты, Ростов-на-Дону, Брянск.
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