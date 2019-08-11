Скачать
Воскресенье, 11.08.2019
Зеленский о Курбан-Байраме: Это большой праздник приносит ощущение примирения
Зеленский о Курбан-Байраме: Это большой праздник приносит ощущение примирения
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
DAZN подтвердил дату чемпионского боя Головкин - Деревянченко
DAZN подтвердил дату чемпионского боя Головкин - Деревянченко
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались: подробности
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались: подробности

Отток российского капитала вырос в 1,6 раза

Отток российского капитала вырос в 1,6 раза
13:59 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: pixabay.com

Из России уходит значительная часть капитала в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2019 года увеличился в 1,6 раза, до 28 млрд долларов по сравнению с 17,4 млрд долларов оттока за аналогичный период 2018 года.

Об этом свидетельствуют материалы Банка России, передает "Интерфакс".

Центробанк отмечает, что такая динамика оттока сложилась преимущественно под влиянием операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в первом полугодии 2019 года составил 27,3 млрд долларов. Следовательно, в июле отток мог составить 0,7 млрд долларов.

По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти 65 долларов за баррель ожидается на уровне 50 млрд долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, РФ, Центробанк РФ, Банк России, ЦБ РФ, Отток капитала.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с днем рождения на 11 августа
02 Гороскоп на завтра, 11 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 11 августа - Калинов день, Калинник
04 МИД Украины отреагировал на визит Путина с мотоклубом в Крым
05 Гороскоп на сегодня, 11 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 10 августа: Годовщина начала боев за Иловайск, протесты в РФ и &quot;Шахтер&quot; - &quot;Динамо&quot;
Итоги 10 августа: все важные новости субботы
В Москве после митинга задержали более 220 человек
В Москве после митинга задержали более 220 человек
Супрун развенчала рекламные мифы о счастливом материнстве
Супрун развенчала рекламные мифы о счастливом материнстве
Лунный посевной календарь с 12 августа по 18 августа 2019 года
Лунный посевной календарь с 12 августа по 18 августа 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь