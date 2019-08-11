Отток российского капитала вырос в 1,6 раза

Из России уходит значительная часть капитала в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2019 года увеличился в 1,6 раза, до 28 млрд долларов по сравнению с 17,4 млрд долларов оттока за аналогичный период 2018 года.

Об этом свидетельствуют материалы Банка России, передает "Интерфакс".

Центробанк отмечает, что такая динамика оттока сложилась преимущественно под влиянием операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в первом полугодии 2019 года составил 27,3 млрд долларов. Следовательно, в июле отток мог составить 0,7 млрд долларов.

По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти 65 долларов за баррель ожидается на уровне 50 млрд долларов.