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Путин едет к Макрону во Францию обсуждать Украину

Путин едет к Макрону во Францию обсуждать Украину
13:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Российский лидер Владимир Путин 19 августа посетит Францию, обсудит в том числе Украину.

Президент РФ Владимир Путин посетит с однодневным рабочим визитом Францию 19 августа, обсудит с французским коллегой Эммануэлем Макроном двусторонние отношения и ключевые международные проблемы, включая Украину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Могу подтвердить, 19 августа готовится рабочий визит президента во Францию. Темы очевидны - это, разумеется, двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это и международные проблемы", - уточнил Песков.

"Это, конечно же, Украина и перспективы продолжения работы в "нормандском формате", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что "Путин и Макрон традиционно используют свои встречи для детального обмена мнениями и "сверки часов" по международным делам".

Он также позитивно оценил факт недавнего телефонного звонка президента Украины президенту РФ, отметив настрой российского руководства на диалог.

Макрон поддержал "нормандскую" встречу, пообещав поговорить с Путиным

"Само по себе общение глав государств, этот факт можно оценить только позитивно, положительно. Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения", - сказал Песков.

Вместе с тем Песков отметил, что "Путин - весьма прагматичный собеседник, и для него главное не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора".

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Все по теме:

Франция, Россия, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон.
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