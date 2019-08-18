В РФ автобус влетел в дом: есть погибший (Видео)

В Перми маршрутный автобус врезался в дом, погиб человек.

В российском городе Пермь в субботу маршрутка врезалась в дом. Один человек погиб, 32 пострадали.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Пермского края.

"По информации Министерства здравоохранения Пермского края, один пассажир погиб, госпитализированы 32 пострадавших, из них 10 детей (девять в состоянии средней степени тяжести, один ребенок в тяжелом состоянии), 22 взрослых (пятеро из них в тяжелом состоянии)", - говорится в сообщении.

Напоминаем, микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП. Жертв нет.