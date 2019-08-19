В РФ недовольный лечением пациент побил врача

Недовольный качеством лечения пациент подкараулил врача и избил его.

В Москве пациент избил заведующего глазным отделением больницы.

По информации телеканала РЕН ТВ, мужчина в течение нескольких недель находился в медицинском учреждении на лечении, был выписан, однако остался недоволен качеством обслуживания.

Отмечается, что сначала он направил жалобу в Минздрав России, а затем обратился к завотделением с требованием компенсации за некачественное лечение в размере от одного до трех миллионов рублей.

Впоследствии он выследил врача и избил его, когда тот шел в бассейн. У пострадавшего было диагностировано сотрясение мозга, а также оказался сломан нос.

Напоминаем, хмельницкий горрайонный суд арестовал до 1 октября Артура Сороченко, подозреваемого в избиении ветерана АТО.