Скачать
Понедельник, 19.08.2019
Зеленский в Бабьем Яру: Идеология нетерпимости и насилия отбирает самое дорогое
Зеленский в Бабьем Яру: Идеология нетерпимости и насилия отбирает самое дорогое
Врио главы Николаевской ОГА уволен указом Зеленского
Врио главы Николаевской ОГА уволен указом Зеленского
Назван лучший тренер по итогам 4-го тура УПЛ
Назван лучший тренер по итогам 4-го тура УПЛ
ИИ может предсказать, будет ли песня хитом
ИИ может предсказать, будет ли песня хитом

В Минске "заминировали" аэропорт, вокзал, редакции СМИ и торговые центры

В Минске "заминировали" аэропорт, вокзал, редакции СМИ и торговые центры
18:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Минск накрыла волна анонимных сообщений о минировании крупных объектов.

Правоохранительные органы и спасательные службы Беларуси в понедельник столкнулись с волной анонимных сообщений о минировании крупных объектов.

С утра в понедельник "жертвами" анонимов стали железнодорожный вокзал и национальный аэропорт, после обеда поступили сообщения о закладке взрывных устройств с часовым механизмом в редакциях СМИ и крупных торговых центрах.

Так, один из крупнейших белорусских интернет-порталов Onliner.by сообщил, что его офис заминировали, редакция приняла решение эвакуироваться. Так же в Onliner.by проинформировали, что в Минске эвакуируются посетители ряда крупных торговых центров.

"По данным МВД, аналогичные сообщения получают и другие организации. По предварительной информации, людей эвакуируют из торговых центров Dana Mall, Galleria, Galileo, "Столица", - говорится в публикации на сайте Onliner.by.

МВД косвенно подтвердил данную информацию. "В различные организации Минска продолжают поступать сообщения об опасности. В этой связи сотрудниками органов внутренних дел принимаются дополнительные меры безопасности. В торговых центрах, гостиницах и иных объектах продолжают работу саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы", - говорится в сообщении пресс-секретаря министерства Ольги Чемодановой, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.

В понедельник утром сообщалось, что правоохранительные органы эвакуировали более 2 тысяч человек после поступления сообщений о минировании аэропорта "Минск-2", столичного железнодорожного вокзала и ряда минских гостиниц. В МВД сообщили, что данная информация не подтвердилась.

Эстония может покупать электроэнергию с Белорусской АЭС

В свою очередь в Следственном комитете Беларуси сообщили о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении об опасности. "Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по фактам заведомо ложных сообщений об опасности (ч.1 ст.340 Уголовного кодекса), которые содержали информацию о минировании пяти гостиниц, железнодорожного вокзала и аэропорта в Минске", - заявили в СК.

По данным СК, с начала текущего года возбуждено 35 уголовных дел о заведомо ложных сообщениях об опасности. При этом в ходе их расследования установлены 14 лиц, причастных к подобным сообщениям, а по шести уголовным делам уже вынесен обвинительный приговор, подчеркивалось в сообщении СК.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Минск, Минирование.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Яблочный Спас 2019: оригинальные поздравления и стихи в честь праздника
03 Яблочный спас 2019: что запрещено делать в праздник
04 Приметы и обряды на 19 августа - Яблочный спас, Преображение Господне
05 По карману: Nissan и Dongfeng представили бюджетный Nissan Kicks на электротяге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ОПУ отреагировали на скандал вокруг Сары Нетаньяху
В ОПУ отреагировали на скандал вокруг Сары Нетаньяху
Макрон хочет перезапуска отношений с Россией
Макрон хочет перезапуска отношений с Россией
Арахамия о кандидатах в новый Кабмин: Мы хотим удивить всех людей
Арахамия о кандидатах в новый Кабмин: Мы хотим удивить всех
Дуэйн Джонсон женился: нежные снимки с бракосочитания актера
Дуэйн Джонсон женился: нежные снимки с бракосочитания актера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь