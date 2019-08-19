В Минске "заминировали" аэропорт, вокзал, редакции СМИ и торговые центры

Минск накрыла волна анонимных сообщений о минировании крупных объектов.

Правоохранительные органы и спасательные службы Беларуси в понедельник столкнулись с волной анонимных сообщений о минировании крупных объектов.

С утра в понедельник "жертвами" анонимов стали железнодорожный вокзал и национальный аэропорт, после обеда поступили сообщения о закладке взрывных устройств с часовым механизмом в редакциях СМИ и крупных торговых центрах.

Так, один из крупнейших белорусских интернет-порталов Onliner.by сообщил, что его офис заминировали, редакция приняла решение эвакуироваться. Так же в Onliner.by проинформировали, что в Минске эвакуируются посетители ряда крупных торговых центров.

"По данным МВД, аналогичные сообщения получают и другие организации. По предварительной информации, людей эвакуируют из торговых центров Dana Mall, Galleria, Galileo, "Столица", - говорится в публикации на сайте Onliner.by.

МВД косвенно подтвердил данную информацию. "В различные организации Минска продолжают поступать сообщения об опасности. В этой связи сотрудниками органов внутренних дел принимаются дополнительные меры безопасности. В торговых центрах, гостиницах и иных объектах продолжают работу саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы", - говорится в сообщении пресс-секретаря министерства Ольги Чемодановой, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.

В понедельник утром сообщалось, что правоохранительные органы эвакуировали более 2 тысяч человек после поступления сообщений о минировании аэропорта "Минск-2", столичного железнодорожного вокзала и ряда минских гостиниц. В МВД сообщили, что данная информация не подтвердилась.

В свою очередь в Следственном комитете Беларуси сообщили о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении об опасности. "Центральным (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по фактам заведомо ложных сообщений об опасности (ч.1 ст.340 Уголовного кодекса), которые содержали информацию о минировании пяти гостиниц, железнодорожного вокзала и аэропорта в Минске", - заявили в СК.

По данным СК, с начала текущего года возбуждено 35 уголовных дел о заведомо ложных сообщениях об опасности. При этом в ходе их расследования установлены 14 лиц, причастных к подобным сообщениям, а по шести уголовным делам уже вынесен обвинительный приговор, подчеркивалось в сообщении СК.