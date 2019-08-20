Путин впервые прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском

Путин отметил, что принимаются превентивные меры, "чтобы не было никаких неожиданностей".

Президент РФ Владимир Путин заверил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на полигоне под Северодвинском в Архангельской области нет; по его словам, ситуация под полным контролем.

"Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует. Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. Во всяком случае, я эти доклады получаю, получаю доклады наших экспертов, и военных экспертов, и гражданских - мы серьезных изменений там не видим", - сказал Путин.

В то же время Путин отметил, что принимаются превентивные меры, "чтобы не было никаких неожиданностей". Он также сообщил, что все погибшие и пострадавшие в результате аварии на полигоне под Северодвинском будут представлены к госнаградам.

Как сообщалось, утром 8 августа 2019 экстренные службы города Северодвинска Архангельской области зафиксировали резкое повышение радиационного фона. Через несколько часов появились сообщения Минобороны России о том, что на морском военном полигоне рядом с деревней Нёнокса в 30 км от Северодвинска произошел взрыв во время испытаний жидкостного ракетного двигателя, и есть погибшие.

Затем "Росатом" сообщил о гибели пяти сотрудников госкорпорации и уточнил, что взрыв произошел на морской платформе при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. После случившегося было запрещено на месяц судоходство на участке Двинского залива Белого моря, на котором проходили испытания.

Президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил, что в Архангельской области взорвалась крылатая ракета "Буревестник", которую НАТО называет Skyfall.