Суд продлил строк задержания экс-президента Кыргызстана

Первомайский районный суд в Бишкеке оставил под арестом экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Первомайский районный суд в Бишкеке продлил срок ареста бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева до 26 октября.

Об этом сообщает портал Kloop.

"Первомайский районный суд продлил срок ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева на два месяца - до 26 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд провел выездное заседание в здании Госкомитета нацбезопасности, где Атамбаев находится под стражей.

Тем временем, как сообщает портал 24.kg, военная прокуратура Кыргызстана проводит досудебное производство по факту незаконного обогащения Атамбаева.

Как сообщалось, 8 августа правоохранители Кыргызстана со второй попытки задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Первая попытка была предпринята силовиками 7 августа вечером, однако сторонники экс-президента оказали сопротивление, захватив шестерых спецназовцев. В четверг, 8 августа, их отпустили.

Тогда же Атамбаев принял решение сдаться. Его отвезли в ГСУ ГКНБ на допрос, а впоследствии задержали.

Экс-президенту предъявлены официальные обвинения в коррупции.

Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности до 26 августа. Он отказался подписать следственные документы.

Ранее парламент лишил Атамбаева статуса и привилегий экс-президента, поскольку Генпрокуратура обнаружила в его действиях признаки коррупции, превышения должностных полномочий и незаконного обогащения.