Президент Молдовы созывает совбез

Президент Молдовы Игорь Додон созвал срочное заседание Высшего совета безопасности в связи с продажей концессионера Кишиневского аэропорта - компании Avia Invest
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В связи с объявленной в публичном пространстве сделкой по продаже компании «Авиа-инвест», которая на основании преступного решения прошлой власти завладела Международным аэропортом Кишинева, я принял решение срочно созвать заседание Высшего совета безопасности", - сообщил Додон.
По его словам, в ходе заседания будут обсуждены риски для государства, связанные с этой сделкой, и решение о возвращении аэропорта в государственное управление.
Президент Молдовы также попросил министерство экономики и инфраструктуры и все государственные органы подготовить информацию о сделке по продаже компании, а правоохранительные органы - предоставить информацию о расследовании обстоятельств передачи аэропорта в концессию «группе мошенников».
95% акций Avia Invest, взявшей в концессию Международный аэропорт Кишинева, купила инвестиционная компания в сфере недвижимости NR Investments Ltd с главным офисом на острове Гернси. 19 августа представители Avia Invest и единственный владелец NR Investments Натаниэль Ротшильд подписали контракт.