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Президент Молдовы созывает совбез

Президент Молдовы созывает совбез
13:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Игорь Додон собирает заседание высшего совета безопасности из-за процесса продажи Кишиневского аэропорта.

Президент Молдовы Игорь Додон созвал срочное заседание Высшего совета безопасности в связи с продажей концессионера Кишиневского аэропорта - компании Avia Invest

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В связи с объявленной в публичном пространстве сделкой по продаже компании «Авиа-инвест», которая на основании преступного решения прошлой власти завладела Международным аэропортом Кишинева, я принял решение срочно созвать заседание Высшего совета безопасности", - сообщил Додон.

По его словам, в ходе заседания будут обсуждены риски для государства, связанные с этой сделкой, и решение о возвращении аэропорта в государственное управление.

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Президент Молдовы также попросил министерство экономики и инфраструктуры и все государственные органы подготовить информацию о сделке по продаже компании, а правоохранительные органы - предоставить информацию о расследовании обстоятельств передачи аэропорта в концессию «группе мошенников».

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95% акций Avia Invest, взявшей в концессию Международный аэропорт Кишинева, купила инвестиционная компания в сфере недвижимости NR Investments Ltd с главным офисом на острове Гернси. 19 августа представители Avia Invest и единственный владелец NR Investments Натаниэль Ротшильд подписали контракт.

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Все по теме:

Молдова, Аэропорт, Кишинев, Игорь Додон, Авиа-инвест.
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