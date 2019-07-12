Молдова хочет углубления сотрудничества с Украиной

Новости Украины: Молдова и Украина намерены общими усилиями защитить свои границы от преступности и контрабанды.

Молдова и Украина намерены совместными усилиями защитить границы двух стран от преступности и контрабанды, подчеркивает премьер-министр Молдовы Майя Санду.

"Мы стремимся установить постоянный совместный контроль над границей, чтобы защитить наши границы от преступности и контрабанды", - отметила она на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Киеве.

Санду указала, что правительство Молдовы хочет теснее сотрудничать с Украиной в экономическом и энергетическом секторах.

Она подчеркнула, что Молдова рассматривает стратегическое партнерство с Украиной как важный элемент собственной безопасности.

"Европейская интеграция и имплементация Соглашения об ассоциации с ЕС - наши основные совместные с Украиной цели", - заявила Санду.