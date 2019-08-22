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Мировое сообщество признало главу Конституционного суда Молдовы

Мировое сообщество признало главу Конституционного суда Молдовы
01:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Тайным голосованием на пост главы Конституционного суда Молдовы был выбран Владимир Цуркан.

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио поздравил Владимира Цуркана с избранием на должность председателя Конституционного суда Молдовы.

"С радостью узнал о Вашем избрании на должность председателя Конституционного суда Республики Молдова. Желаю Вам больших успехов на этом важном посту и рассчитываю на дальнейшее хорошее сотрудничество с Конституционным судом Молдовы", - говорится в послании.

Свое несогласие с результатами тайного голосования выразили некоторые молдавские политики, включая премьер-министра Майю Санду. Член Конституционного суда Домника Маноли заявила, что не голосовала за кандидатуру Цуркана (объявление результатов тайного голосования запрещено действующим законодательством). В среду, 21 августа, Конституционный суд Молдовы обнародовал пресс-релиз, в котором отмечается, что "избрание Владимира Цуркана было законным в соответствии с законодательством".

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Новый состав КС Молдовы был утвержден после того, как в июне нынешнего года предыдущий состав Конституционного суда подал в отставку из-за принятия скандальных решений о непризнании созданной парламентской коалиции, об объявлении досрочных парламентских выборов и о временном отстранении от власти президента Игоря Додона.

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Молдова, Джанни Букиккио, Владимир Цуркан.
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