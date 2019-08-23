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Новая гонка вооружений: Россия готовит ответ на ракетные испытания США

Новая гонка вооружений: Россия готовит ответ на ракетные испытания США
15:16 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

В РФ считают, что испытания ракет США не были импровизацией, потому Москва должна дать симметричный ответ.

Президент России Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ Соединенным Штатам на проводимые Пентагоном испытания крылатой ракеты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Кремля, отчитываясь о совещании Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ на эту тему.

Путин заявил, что испытания ракеты с характеристиками, запрещенными по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД. - ЕП), состоялись всего за 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры денонсации соглашения.

По его словам, испытания не были импровизацией, а стали "очередным звеном в цепи мероприятий, которые давно планировались".

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"Учитывя обстоятельства, которые складываются снова, поручаю Министерству обороны Российской Федерации, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа", - цитирует сайт Кремля президента России.

Ранее в этом месяце США и Россия вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) времен холодной войны после того, как каждый обвинил друг друга в нарушении соглашения.

Россия обратилась с просьбой провести заседание Совета Безопасности ООН после того, как в начале этой недели США испытали крылатую ракету средней дальности, запрещенную ракетным договором.

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США, Россия, Ракеты, Ракетные испытания.
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