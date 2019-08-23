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США планируют усилить оборонительное сотрудничество с Канадой в Арктике

США планируют усилить оборонительное сотрудничество с Канадой в Арктике
06:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:США хотят усилить сотрудничество с Канадой для повышения обороноспособности Арктики.

Администрация Трампа желает работать с Канадой ради усиления совместного оборонительного потенциала на территории Арктикики. Об этом во время совместной с главой МИД Канады Христей Фриланд пресс-конференции заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

Он отметил, что огромные арктические территории Канады является "задними дверьми на континент".

"Стратегическая важность Арктики, в том числе огромные запасы ресурсов и мореходные пути, представляют все больший интерес для всего мира, особенно Китая и России", - подчеркнул госсекретарь.

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Добавим: Канада контролирует 25% территории Арктики и имеет большие планы на так называемый Северо-Западный морской проход, который проходит через канадский Арктический Архипелаг и позволяет существенно сократить путь из Европы в Азию, однако ранее был практически несудоходным из-за замерзания.

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В целом в Арктике находится около 4 млн км кв территории Канады, что составляет примерно 40% от общей площади страны, однако там проживает менее 1% населения страны. Кроме этого, в канадские арктические острова входят более 36 000 островов, что еще больше усложняет поддержание суверенитета в этом регионе.

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США, Канада, Арктика, Христя Фриланд, Майк Помпео.
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