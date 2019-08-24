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Путин анонсировал разработку ракет в РФ средней и меньшей дальности

Путин анонсировал разработку ракет в РФ средней и меньшей дальности
10:19 Сегодня Телеграф Украинская правда

Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности, но не будет их размещать, пока этого не сделают Соединенные Штаты.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

"Мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности", - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что Россия не будет размещать ракет, до тех пор пока "в том или другом регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства".

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Напомним:

США 2 августа официально вышли из ДРСМД, после того, как прошел предоставленный России полугодовой срок на ликвидацию ракеты 9М729, которая нарушает соглашение.

4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. 3 июля Россия официально приостановила действие ДРСМД.

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Россия, РФ, Ракеты, Владимир Путин.
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