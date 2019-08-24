Путин анонсировал разработку ракет в РФ средней и меньшей дальности

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.
"Мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности", - сказал Путин.
Президент РФ добавил, что Россия не будет размещать ракет, до тех пор пока "в том или другом регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства".
Напомним:
США 2 августа официально вышли из ДРСМД, после того, как прошел предоставленный России полугодовой срок на ликвидацию ракеты 9М729, которая нарушает соглашение.
4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. 3 июля Россия официально приостановила действие ДРСМД.