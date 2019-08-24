Росийский "Союз" не смог состыковаться с МКС

В NASA сообщили, что стыковочные системы космического не смогли идентифицировать стыковочные мишени.

Причиной неудачи при стыковке космического корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией стали неполадки в системе сближения и стыковки "Курс" на самой станции.

Об этом сообщил директор Джим Бранденстайн во время трансляции NASA процесса стыковки.

"Оба комплекта стыковочной системы космического корабля не смогли правильно идентифицировать стыковочные мишени на поверхности Международной космической станции", - заявил он.

Как сообщалось ранее, стыковка пилотируемого корабля "Союз МС-14", на борту которого находится робот FEDOR, не произошла. Ее запланировали на 8:30 мск, но произошел сбой.

Стартовал "Союз МС-14" с космодрома Байконур утром 22 августа.