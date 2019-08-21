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Американские астронавты выйдут в космос с борта МКС для монтажа стыковочного адаптера

Американские астронавты выйдут в космос с борта МКС для монтажа стыковочного адаптера
05:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости науки:Астронавты США выйдут в открытый космос для установки на МКС нового стыковочного адаптера.

Американские астронавты Ник Хейг и Эндрю Морган в среду выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для монтажа на ней нового стыковочного адаптера для приема пилотируемых кораблей, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Адаптер IDA-3, который будет установлен на верхнем стыковочном узле американского модуля Harmony, предназначен для расширения возможностей МКС по приему новых коммерческих пилотируемых кораблей ST-100 Starliner и Crew Dragon компаний Boeing и Space X. Адаптер был доставлен на станцию в конце июля американским грузовым кораблем Cargo Dragon. Летом 2016 года на переднем стыковочном узле модуля Harmony уже был установлен аналогичный адаптер - IDA-2.

Выход астронавтов за пределы МКС, который продлится около 6,5 часов, планируется начать 08:20 по времени восточного побережья США.

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Это будет 218-й выход в открытый космос членов экипажа МКС. В текущем году астронавты уже трижды побывали за бортом станции, в том числе дважды в марте, а также в апреле.

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По сообщению NASA, планируется, что в предстоящие четыре-шесть месяцев американские астронавты совершат еще несколько выходов в открытый космос, в том числе для замены аккумуляторов солнечных батарей станции и спектрометра.

В настоящее время на борту станции находится экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кох и Эндрю Моргана, также и итальянца Луки Пармитано, представляющего Европейское космическое агентство.

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НАСА, Космос, МКС.
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