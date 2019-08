Американские астронавты выйдут в космос с борта МКС для монтажа стыковочного адаптера

Американские астронавты Ник Хейг и Эндрю Морган в среду выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для монтажа на ней нового стыковочного адаптера для приема пилотируемых кораблей, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Адаптер IDA-3, который будет установлен на верхнем стыковочном узле американского модуля Harmony, предназначен для расширения возможностей МКС по приему новых коммерческих пилотируемых кораблей ST-100 Starliner и Crew Dragon компаний Boeing и Space X. Адаптер был доставлен на станцию в конце июля американским грузовым кораблем Cargo Dragon. Летом 2016 года на переднем стыковочном узле модуля Harmony уже был установлен аналогичный адаптер - IDA-2.

Выход астронавтов за пределы МКС, который продлится около 6,5 часов, планируется начать 08:20 по времени восточного побережья США.

Это будет 218-й выход в открытый космос членов экипажа МКС. В текущем году астронавты уже трижды побывали за бортом станции, в том числе дважды в марте, а также в апреле.

It was a dark & spacey night. As 6 crew members slept on station, teams on Earth robotically removed the International Docking Adapter-3 from @SpaceX's Dragon. Tomorrow, 2 spacewalkers will install IDA-3 for @Commercial_Crew arrivals. Watch at 6:30 am CT: https://t.co/cBNqC5JGaz pic.twitter.com/CRWPgXuHqV

— Intl. Space Station (@Space_Station) August 20, 2019