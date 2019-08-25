Скачать
Воскресенье, 25.08.2019
День шахтера: Зеленский поздравил горняков с профессиональным праздником
День шахтера: Зеленский поздравил горняков с профессиональным праздником
Канада не хочет видеть РФ на встречах G7
Канада не хочет видеть РФ на встречах G7
У Роналду украли гол в Парме (Видео)
У Роналду украли гол в Парме (Видео)
Блейк Лайвли - 32: интересные факты из жизни знаменитой актрисы Голливуда
Блейк Лайвли - 32: интересные факты из жизни знаменитой актрисы Голливуда

Тюремщики в России устроили погром в камере крымского татарина

Тюремщики в России устроили погром в камере крымского татарина
10:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Российские тюремщики устроили погром в камере фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир".

Сотрудники СИЗО № 1 Ростова-на-Дону устроили погром в камере осужденного фигуранта симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" крымского татарина Рустема Исмаилова.

Об этом сообщает в Facebook адвокат Маммет Мамбетов.

Он рассказал, что смог встретиться с подзащитным ближе к обеду 21 августа, несмотря на то, что встреча с подзащитным была ранняя.

"Причиной этого явился погром, устроенный в его камере сотрудниками ФСИН. По словам Рустема это уже второй за последние две недели. Так новое руководство СИЗО наводит свои порядки. В камере все верх дном. Все переломана. Что искали — непонятно", — сообщил адвокат.

Адвокат уточнил, что обсудил с Исмаиловым процесс подготовки к предстоящему рассмотрению апелляционной жалобы на приговор.

Крымские татары планируют построить новую мечеть в Киеве

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 18 июня 2019 года признал виновными фигурантов первой симферопольской группы «дела Хизб ут-Тахрир» в организации либо участии в деятельности террористической организации и приговорил к тюремным срокам пятерых крымских татар: Теймура Абдуллаева - к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева - 13, Рустема Исмаилова - 14, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова - 12 годам лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Маммет Мамбетов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Притула прокомментировал аварию с участием его тещи
02 Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
03 Гороскоп на завтра, 25 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Порошенко рассказал, почему он отсутствовал на Шествии достоинства
05 Мода 2019: осенние туники для настоящих модниц
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Саммит G7: что на повестке дня 25 августа
Саммит G7: что на повестке дня 25 августа
Украина впервые за годы независимости провела успешные испытания космической ракеты
Впервые за 28 лет! Украина испытала космическую ракету
Адская жара и редкие дожди: прогноз погоды на 25-26 августа
Жара и редкие дожди: прогноз погоды
Для настощих мужчин: ТОП-9 книг, которые перевернут вашу реальность
Для настощих мужчин: ТОП-9 книг, которые перевернут вашу реальность
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь