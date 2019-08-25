Тюремщики в России устроили погром в камере крымского татарина

Российские тюремщики устроили погром в камере фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир".

Сотрудники СИЗО № 1 Ростова-на-Дону устроили погром в камере осужденного фигуранта симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" крымского татарина Рустема Исмаилова.

Об этом сообщает в Facebook адвокат Маммет Мамбетов.

Он рассказал, что смог встретиться с подзащитным ближе к обеду 21 августа, несмотря на то, что встреча с подзащитным была ранняя.

"Причиной этого явился погром, устроенный в его камере сотрудниками ФСИН. По словам Рустема это уже второй за последние две недели. Так новое руководство СИЗО наводит свои порядки. В камере все верх дном. Все переломана. Что искали — непонятно", — сообщил адвокат.

Адвокат уточнил, что обсудил с Исмаиловым процесс подготовки к предстоящему рассмотрению апелляционной жалобы на приговор.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 18 июня 2019 года признал виновными фигурантов первой симферопольской группы «дела Хизб ут-Тахрир» в организации либо участии в деятельности террористической организации и приговорил к тюремным срокам пятерых крымских татар: Теймура Абдуллаева - к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева - 13, Рустема Исмаилова - 14, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова - 12 годам лишения свободы.