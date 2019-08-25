Тюремщики устроили погром в камере фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир"

Рустем Исмаилов говорит, что это уже не первый подобный погром за последние две недели.

В камере СИЗО №1 российского Ростова-на-Дону, где содержится фигурант первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Рустем Исмаилов, провели обыски.

Об этом сообщил адвокат Маммет Мамбетов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что 21 августа посетил Исмаилова в СИЗО. «Несмотря на то, что моя очередь на встречу с моим подзащитным была ранняя, встретиться с ним мне удалось ближе к обеду. Причиной этого явился погром, устроенный в его камере сотрудниками ФСИН», - написал адвокат.

"По словам Рустема, это уже второй за последние две недели. Так, новое руководство СИЗО наводит свои порядки. В камере все вверх дном. Все переломано. Что искали непонятно", - добавил Мамбетов.

Как сообщалось ранее, 18 июня Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил фигурантам первой симферопольской группы «дела Хизб ут-Тахрир»Теймуру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву, Эмилю Джемаденову и Айдеру Салединову наказание в виде лишения свободы на сроки от 12 до 17 лет.

Они были задержаны в октябре 2016 года в оккупированном Крыму. Их обвинили в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".